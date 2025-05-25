Система ПВО сбила еще пять летевших на Москву беспилотников

Собянин: Система ПВО сбила еще 5 БПЛА, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что в 2:22 по мск были сбиты два беспилотника. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб. Спустя три минуты ПВО поразила еще три БПЛА.

«Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее ограничения на полеты были сняты в трех столичных аэропортах: Шереметьево, Жуковский и Домодедово.