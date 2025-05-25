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03:06, 25 мая 2025Россия

Система ПВО сбила еще пять летевших на Москву беспилотников

Собянин: Система ПВО сбила еще 5 БПЛА, летевших на Москву
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что в 2:22 по мск были сбиты два беспилотника. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб. Спустя три минуты ПВО поразила еще три БПЛА.

«Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее ограничения на полеты были сняты в трех столичных аэропортах: Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

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