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02:48, 25 мая 2025Путешествия

В трех столичных аэропортах сняты ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты сняты в Шереметьево, Домодедово и Жуковском
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ограничения на полеты сняты в трех столичных аэропортах: Шереметьево, Жуковский и Домодедово. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 02:25 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Представитель Росавиации добавил, что в 2:35 по мск ограничения были сняты и в аэропорту Шереметьево.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотника (БПЛА) в небе над регионами России. Два беспилотника были уничтожены в небе над Московским регионом.

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