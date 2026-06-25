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11:50, 25 июня 2026Интернет и СМИ

В Москве пройдет масштабный фестиваль поп-культуры

Фестиваль поп-культуры «Фандом Фест» «ВКонтакте» пройдет 10–11 октября в Москве
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Melinda Nagy / Shutterstock / Fotodom

На «ЦСКА Арене» в Москве состоится масштабный фестиваль поп-культуры «Фандом Фест» «Вконтакте». Подробности о мероприятии «Лента.ру» выяснила из пресс-релиза соцсети.

С 10 по 11 октября российские поклонники кино, аниме и видеоигр смогут оценить последние новинки, посмотреть выступления ведущих косплееров и танцоров страны и ознакомиться с бестселлерами современной молодежной литературы. Ведущими главной сцены будут актер Владимир Канухин и актер озвучки Никита Моисеев.

В музыкальном сегменте для участников Феста выступит китайский певец и блогер Кай Син, полюбившийся многим как участник видеопроектов Skyeng. В секторе кинематографа поклонников ждет презентация второй части экранизации книги Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» — кинокартина «По осколкам твоего сердца». Также зрителей ждет открытая сессия с участниками последнего сезона сериала «Папины дочки» — актеры ответят на вопросы поклонников и поделятся эксклюзивными деталями со съемок.

Для ярых книжных фанатов ведущие издательства страны проведут встречи с любимыми авторами. Издательство МИФ познакомит зрителей с автором бестселлера «Песнь Сорокопута» Фрэнсис Кель. Писательница представит роман «Где мы, там ад» по мотивам «Трагической истории доктора Фауста» Марло. Издательство АСТ организует презентацию манхвы и новеллы «Под дубом» Ким Суджи с показом буктрейлера, а отрывок из книги зачитает популярный актер дубляжа Влад Токарев.

Кроме того, на фестивале впервые представят новую гачу-игру Arknights: Endfield, а любителей косплея и танцев ждет особый приз — команда победителей сможет забрать 1,1 миллиона рублей.

Ранее пользователи «ВКонтакте» назвали любимые и нелюбимые сленговые слова. Особое место в сердцах пользователей заняло слово «рандом».

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