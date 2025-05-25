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01:47, 26 мая 2025Мир

Немецкий банк заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера

Bild: Банк Sparkasse Hannover заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Pixabay

Немецкий банк Sparkasse Hannover в июне прошлого года заблокировал счет экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на получение переводов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщила газета Bild.

Отмечается, что переводы связаны с деятельностью политика в качестве председателя правления. По данным издания, руководство финансовой организации опасается санкций США в случае дальнейшего зачисления средств на указанный счет.

Авторы статьи напомнили, что Шредер не включен ни в один санкционный список, поэтому причина блокировки неочевидна. Примечательным назван тот факт, что ситуация со счетами произошла через несколько недель после инаугурации нового бургомистра Ганновера Белита Онайя, который критиковал экс-канцлера и требовал отобрать у него звание почетного жителя.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что власти ЕС разрабатывают новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», хотя ни по одному из них не ведутся поставки газа.

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