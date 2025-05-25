Решение о взыскании долга с Литвиновой отменили

Суд отменил решение о взыскании с Литвиновой долга по коммунальным платежам

Столичный суд отменил решение о взыскании долга по коммунальным платежам с актрисы, режиссера Ренаты Литвиновой по иску ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Литвинова выставила на продажу вещи более чем на шесть миллионов рублей. Изначально она хотела получить за эти вещи около 8,4 миллиона рублей, однако покупателей на них не нашлось.

До этого актриса снялась в нижнем белье для португальской версии журнала Vogue. 58-летняя актриса предстала на одном из кадров в черном бюстгальтере, кружевных трусах-шортах и чулках.