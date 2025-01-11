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17:30, 11 января 2025Ценности

Рената Литвинова решила продать свою одежду за миллионы рублей

Mash: Рената Литвинова выставила на продажу одежду на 6 миллионов рублей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова выставила на продажу вещи более чем на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, уехавшая из России Литвинова решила продать свои костюмы, юбки, брюки и другие предметы одежды. Изначально она хотела получить за эти вещи около 8,4 миллиона рублей, однако покупателей на них не нашлось.

Как пишет Mash, теперь актриса предоставила скидки на предметы из своего гардероба, которые составили от семи до семидесяти процентов. Общая цена на одежду снизилась до 6,3 миллиона рублей. По информации канала, предположительно, Литвинова решила продать вещи из-за «нехватки денег на жизнь в столице Франции».

Перед этим Литвинова выставляла на продажу свои рисунки, книгу и фотоальбом с автографами. Желающие могли приобрести книгу с персональной подписью и фотографии за 30 тысяч рублей, а рисунки — за 15 тысяч, пишет Mash.

Ранее белорусская юмористка Ирина Приходько, уехавшая из России в Испанию, рассказала о проблемах в первые месяцы эмиграции. Приходько заявила, что первое время за границей не могла улыбаться.

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