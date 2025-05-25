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12:32, 25 мая 2025Россия

Российские разведчики обнаружили иностранных наемников на Украине

Разведчики РФ перехватили радиообмен на английском и польском языках в Запорожье
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Разведчики 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России (ВС РФ) перехватили радиообмен на иностранных языках около населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщает РИА Новости.

В разговоре с агентством разведчик с позывным Макс заявил, что в этом районе есть иностранные наемники. По его словам, по радиоперехватам они услышали английскую, польскую и другую иностранную речь.

Ранее военный блогер Борис Рожин рассказал, что в Луганской народной республике ликвидировали французского наемника Тони Герцена. Сообщалось, что Герцен был ветераном Иностранного легиона.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что военнослужащие «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников. Он уточнил, что такие солдаты добровольно пошли воевать против России, поэтому их следует уничтожать.

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