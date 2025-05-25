Сборная Швеции завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции победила Данию и завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча за третье место прошла в Стокгольме. Шведы играли с национальной командой Дании и победили ее со счетом 6:2.

Шведы в 18-й раз стали обладателями бронзовых наград мировых первенств. Датчане впервые дошли до этой стадии турнира.

За победу на чемпионате мира поспорят между собой сборные США и Швейцарии. Встреча между командами начнется 25 мая в 21:20 по московскому времени.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также Международная федерация хоккея отстранила от соревнований белорусов.