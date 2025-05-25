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10:17, 25 мая 2025Путешествия

Туристы из Вьетнама и Индонезии пожаловались на вызывающих ожоги ядовитых жуков

Туристы из Вьетнама и Индонезии пожаловались на укусы ядовитых жуков томкатов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Lemonade Serenade / Shutterstock / Fotodom  

Туристы, которые отдыхают во Вьетнаме и Индонезии, пожаловались на ядовитых жуков — томкатов, после укуса которых остаются ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, российские туристы стали чаще находить таких жуков в своих номерах — даже на верхних этажах высоток. Эти жуки не кусаются, но если их раздавить, у них выделяется яд педерин — по токсичности он превосходит яд кобры. В результате на коже, куда попал яд, появляются волдыри и ожоги, а также остаются шрамы.

Одна из туристок рассказала, что томкат заполз ей на лицо, когда она спала на кровати отеля на 29-м этаже в Нячанге. Женщина поймала его и смахнула с подушки, а наутро она проснулась с красным лицом в ожогах. От контакта с насекомым, как отмечается в посте, также могут появляться лихорадка, боль в суставах и рвота.

Ранее сообщалось, что гигантские муравьи и ядовитый паук заполонили номер российских туристов в экоотеле во Вьетнаме. В результате отдыхающим пришлось покинуть его и поехать в другой город. Администрация гостиницы пообещала вернуть гостям деньги, потраченные на бронь. Однако средства россияне до сих пор не получили.

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