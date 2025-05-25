Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:21, 25 мая 2025Россия

В Белгородской области несколько населенных пунктов остались без света

В Белгородской области 13 населенных пунктов остались без света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Валуйском районе Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Без света остались 13 населенных пунктов, еще один был частично обесточен. Речь идет о селах Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка.

Также без света остались хуторы Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки. Частично без света остаётся посёлок Уразово.

Отмечается, что аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны России.

Ранее сообщалось, что в селе Зозули Борисовского района двое сотрудников МЧС были ранены при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ, а в дальнейшем их переведут в горбольницу №2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова уличила украинского замминистра во лжи о переговорах в Турции

    Еще три БПЛА уничтожили на подлете к Москве

    Вернувшиеся из плена российские солдаты рассказали об избиениях

    Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета нацбезопасности

    В Белгородской области несколько населенных пунктов остались без света

    Ограничения на полеты ввели в двух столичных аэропортах

    Стало известно о запуске российских стратегических бомбардировщиков

    Немецкого аналитика назвали «титаном мысли» за слова о цели России в СВО

    Над российским городом прогремели мощные взрывы

    В интернете считают, что в овуляцию женщины превращаются в сексуально озабоченных монстров. Это правда так?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости