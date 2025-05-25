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08:49, 25 мая 2025Мир

В Северной Корее призвали США отказаться от агрессивных намерений

Минобороны Северной Кореи призвало США отказаться от агрессивных намерений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Offenberg / Global Look Press

Министерства обороны Северной Кореи сообщило, что последовательный отказ Соединенных Штатов от агрессивных намерений и военных угроз в адрес других государств является единственным надежным способом обеспечения своей безопасности. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В КНДР считают, что причина существования и нарастания «внешней угрозы» для материковой части Штатов заключается не в действиях других стран, а в проводимой Вашингтоном политике военного давления и гегемонии. В Пхеньяне осудили попытки американских властей оправдать масштабную модернизацию вооружений.

«Надежный путь для гарантирования безопасности материковой части США заключается не в безрассудном увеличении военных сил, а в последовательном отказе от военной угрозы», — говорится в заявлении агентства.

Помимо этого, Пхеньян заверил, что продолжит укреплять свои силы сдерживания войны в ответ на растущую милитаризацию региона со стороны Штатов.

В апреле агентство Axios написало, что офис президента США Дональда Трампа начал консультации по вопросу возможного возобновления диалога с КНДР. Один из собеседников издания отметил, что «за последние четыре года многое изменилось».

В конце прошлого года северокорейский глава Ким Чен Ын анонсировал «сверхжесткую ответную» стратегию в отношении США, которая должна быть последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов и обеспечения безопасности КНДР.

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