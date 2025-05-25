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01:20, 25 мая 2025Мир

В США сообщили об ослабевшей борьбе с российскими артистами

Bloomberg: Борьба с российскими артистами за рубежом начала ослабевать
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Борьба с российскими артистами за рубежом начала ослабевать, динамика протестных акций снизилась. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что российская оперная певица Анна Нетребко возобновила сотрудничество с Берлинской государственной оперой. Протестовавшие возле здания украинцы в беседе с агентством отметили, что их призывы не находят отклика у посетителей, а на фасаде здания не повесили флаг Украины.

«Это неправильно. Это портит атмосферу для посетителей», — высказался о протестующих посетитель оперы и поклонник Нетребко Герберт Никель.

Ранее сообщалось, что российский пианист Сергей Танин прошел в финал международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе.

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