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15:22, 19 мая 2025Культура

Российский артист вышел в финал конкурса в Европе

Российский пианист Сергей Танин стал финалистом музыкального конкурса в Брюсселе
Андрей Шеньшаков

Фото: Claude Gabriel / Unsplash

Российский пианист Сергей Танин прошел в финал международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оргкомитет.

30-летний музыкант попал в список из 12 человек, которые выступят в финале смотра, проходящего с 5 мая по 11 июня в столице Бельгии.

«Члены жюри назвали имена 12 пианистов, они примут участие в финале конкурса. Среди них есть и Сергей Танин», — рассказал собеседник издания.

Российские музыканты много раз выигрывали конкурс, который учредила сама королева страны Елизавета еще в 1937 году. В первый же год проведения триумф одержал советский скрипач Давид Ойстрах. А в 1951 году первым после завершения Второй мировой войны победителем стал скрипач Леонид Коган.

Ранее стало известно, что представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» будет певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

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