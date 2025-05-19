SHAMAN представит Россию на «Интервидении»

Первый канал: SHAMAN представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» будет исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом стало известно в ходе программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Россию представит певец SHAMAN», — объявили в ходе телепередачи.

Ранее певица Татьяна Куртукова, исполнительница завирусившегося трека «Матушка-земля», отказалась от участия в конкурсе из-за стресса и нервов.

«Интервидение» пройдет в 2025 году в Москве. Стать его участниками захотели более 20 государств СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки. Спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что дружественные государства уже записываются, в том числе страны Африки и Китай.

В феврале стало известно, что президент России подписал указ о проведении аналога «Евровидения» в России.