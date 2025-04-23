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10:41, 23 апреля 2025Культура

Исполнительница хита «Матушка-земля» отказалась от «Интервидения»

Татьяна Куртукова заявила, что не хочет участвовать в конкурсе «Интервидение»
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Певица Татьяна Куртукова, исполнительница завирусившегося трека «Матушка-земля», отказалась от участимя в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает портал news.ru.

По словам Куртуковой, она не смогла бы участвовать в «Интервидении» из-за стресса и нервов.

«Для меня участие в конкурсах — большой стресс, затраты нервов. У меня их было много в детстве, так что я с радостью побуду гостем или зрителем. Это слишком затратно, хоть и очень почетно», — заявила исполнительница.

Также она добавила, что считает шансы своего коллеги на победу в конкурсе высокими, ведь «его любит и наверняка поддержит Россия».

Аналог конкурса «Евровидение», запущенный по инициативе России, пройдет в Москве в 2025 году. Нашу страну представит певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

В феврале стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении аналога «Евровидения» в России.

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