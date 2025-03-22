Раскрыт представитель России на конкурсе «Интервидение»

ТАСС: SHAMAN представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Представлять Россию на конкурсе «Интервидение» будет исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом пишет ТАСС.

«Россию представит певец SHAMAN», — заявил источник агентства.

Музыкальный конкурс пройдет в 2025 году в Москве и Подмосковье. Стать его участниками захотели более 20 государств СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки. Спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что дружественные государства уже записываются, в том числе страны Африки и Китай.

Путин подписал указ о проведении аналога Евровидения в начале февраля. Председателем оргкомитета будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.