Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:19, 22 марта 2025Культура

Раскрыт представитель России на конкурсе «Интервидение»

ТАСС: SHAMAN представит Россию на конкурсе «Интервидение»
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Представлять Россию на конкурсе «Интервидение» будет исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом пишет ТАСС.

«Россию представит певец SHAMAN», — заявил источник агентства.

Музыкальный конкурс пройдет в 2025 году в Москве и Подмосковье. Стать его участниками захотели более 20 государств СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки. Спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что дружественные государства уже записываются, в том числе страны Африки и Китай.

Путин подписал указ о проведении аналога Евровидения в начале февраля. Председателем оргкомитета будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Сигнал Путину и подарок для Трампа. О чем еще спецпосланник президента США Уиткофф рассказал по итогам поездок в Россию и Украину?

    «Азову» разрешили набирать 18-летних новобранцев

    Россиянам посоветовали выбирать долгосрочные вклады

    Россиянка Бурлинова попросила власти США исключить ее из списка ФБР

    ВСУ в Судже оставили замаскированную под шоколадки взрывчатку

    В Совфеде прокомментировали новые сведения об организаторах теракта в «Крокусе»

    Назван способ избавиться от жира в проблемных зонах

    Россия предупредила Японию о последствиях размещения американских ракет

    В МИД выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в Азии

    Врач раскрыл последствия разового запоя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше