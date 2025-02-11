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18:11, 11 февраля 2025Культура

Стали известны первые участники конкурса «Интервидение»

Более 20 стран записались на участие в вокальном конкурсе «Интервидение»
Андрей Шеньшаков

Фото: Kane Reinholdtsen / Unsplash

Десятки стран со всего мира подали заявки на участие в вокальном-конкурсе «Интервидение», которое призвано стать аналогом «Евровидения». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Сообщается, что участниками конкурса, который пройдет в 2025 году в Москве, уже захотели более 20 государств. Спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о подготовке к мероприятию.

«Идет активная запись дружественных государств. К адекватной версии музыкального конкурса, без неолиберальной повестки и проталкивания западных ценностей, уже пожелали присоединиться множество стран Африки и Китай», — сообщил он.

В начале февраля грядущее «Интервидение» прокомментировал и глава МИД России Сергей Лавров, который пообещал, что зрителей ждет музыкальный конкурс без извращений.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о проведении аналога Евровидения на территории Российской Федерации.

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