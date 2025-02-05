Лавров пообещал музыкальный конкурс «Интервидение» без извращений

Лавров заявил, что на конкурсе «Интервидение» не будет извращений

На новом международном музыкальном конкурсе «Интервидение» не будет «извращений и издевательств над природой человека». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже», — пообещал дипломат.

Глава МИД РФ также напомнил о недавно подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе о проведении в Москве и Подмосковье международного конкурса песни «Интервидение». По его мнению, этот конкурс «предоставит возможность всем странам без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции».

Ранее стало известно, что председателем оргкомитета будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Точные даты проведения конкурса и его формат пока не уточняются. Однако ранее сообщалось, что участие в конкурсе подтвердили около 20 стран СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки.

В прошлом году специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года.