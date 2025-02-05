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21:35, 5 февраля 2025Россия

Лавров пообещал музыкальный конкурс «Интервидение» без извращений

Лавров заявил, что на конкурсе «Интервидение» не будет извращений
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

На новом международном музыкальном конкурсе «Интервидение» не будет «извращений и издевательств над природой человека». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже», — пообещал дипломат.

Глава МИД РФ также напомнил о недавно подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе о проведении в Москве и Подмосковье международного конкурса песни «Интервидение». По его мнению, этот конкурс «предоставит возможность всем странам без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции».

Ранее стало известно, что председателем оргкомитета будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Точные даты проведения конкурса и его формат пока не уточняются. Однако ранее сообщалось, что участие в конкурсе подтвердили около 20 стран СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки.

В прошлом году специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года.

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