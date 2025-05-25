Захарова раскрыла ответ Швеции на акт вандализма против посольства

Захарова: Швеция получит от России ноту протеста из-за акта вандализма

Швеция получит от России ноту протеста из-за акта вандализма, направленного против посольства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Известиям».

«Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции [о дипломатических сношениях]», — отметила дипломат.

Ранее на посольство России в Стокгольме напали с помощью дрона. Уточнялось, что, пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. При этом в посольстве России в Швеции указывают, что подобные нападения стали регулярными. Российские дипломаты обращались в полицию и МИД королевства, однако никаких результатов не последовало.