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14:18, 25 мая 2025Мир

Захарова раскрыла ответ Швеции на акт вандализма против посольства

Захарова: Швеция получит от России ноту протеста из-за акта вандализма
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Белицкий Дмитрий / АГН «Москва»

Швеция получит от России ноту протеста из-за акта вандализма, направленного против посольства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Известиям».

«Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции [о дипломатических сношениях]», — отметила дипломат.

Ранее на посольство России в Стокгольме напали с помощью дрона. Уточнялось, что, пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. При этом в посольстве России в Швеции указывают, что подобные нападения стали регулярными. Российские дипломаты обращались в полицию и МИД королевства, однако никаких результатов не последовало.

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