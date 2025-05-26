Актер нарушил дресс-код Каннского кинофестиваля оголяющим ягодицы нарядом

Бразильский актер Джонатан Гильерме нарушил дресс-код Каннского кинофестиваля, появившись на ковровой дорожке в откровенном образе. Снимки публикует портал News.com.au.

Фотографы запечатлели знаменитость на премьере фильма O Riso e a Faca, в которой он сыграл одну из ролей, в атласном платье шоколадного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что вырез на наряде оголял ягодицы гостя мероприятия. Несмотря на нарушение дресс-кода, Гильерме не удалили с ковровой дорожки.

78-й Каннский кинофестиваль завершился на Лазурном Берегу. Гостями мероприятия стали супермодели Ирина Шейк, Хайди Клум, актриса Ева Лонгория и другие. На этот раз организаторы запретили знаменитостям появляться в «голых» нарядах на ковровой дорожке. «Из соображений приличия нагота запрещена как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля. Команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — говорилось в заявлении.