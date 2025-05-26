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09:49, 26 мая 2025Культура

Актеру сериала «Склифосовский» заменили часть тела протезом

Mash: Актеру Константину Юшкевичу заменили тазобедренные суставы на протез
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российскому актеру Константину Юшкевичу, известному по роли в сериале «Склифосовский» заменили тазобедренные суставы на протез. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, операция была проведена, чтобы артист смог нормально ходить. До этого, пишет канал, Юшкевич жаловался на боли, а из-за перекоса костей длина ног стала разной. «Как итог — хромота и ходьба с костылями», — говорится в сообщении.

Первый сустав актеру заменили в 2024 году, второй — в начале 2025-го. Отмечается, что сейчас Юшкевич «активничает и продолжает выступать на сцене».

Ранее сообщалось, что болгарский актер Станислав Яневский, сыгравший Виктора Крама в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», был прооперирован.

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