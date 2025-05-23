Звезде «Гарри Поттера» провели срочную операцию

Сыгравший Виктора Крама актер Яневский перенес операцию из-за проблем с дыханием

Болгарский актер Станислав Яневский, сыгравший Виктора Крама в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», был прооперирован. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации издания, 39-летний артист перенес экстренную операцию на носу из-за проблем с дыханием. На своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Станислав опубликовал фото, на котором запечатлен на больничной койке. Также он обратился к своим поклонникам.

«Спасибо всем! Я ценю каждый пост, каждое сообщение», — написал Яневский.

Ранее стало известно, что британская актриса Джесси Кейв, известная по роли студентки Лаванды Браун во франшизе «Гарри Поттер», создала аккаунт на популярной платформе OnlyFans.