Арендодателям назвали возможные причины для штрафа

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За шумных арендаторов возможен штраф до 5 тыс. руб.

Сдача квартиры в аренду требует от владельца соблюдения законов. По каким поводам арендодателю можно получить штраф, изданию News.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Одной из наиболее частых причин конфликтов между соседями становятся шум и мусор на общедомовой территории. За громких и неряшливых арендаторов приходится отвечать хозяину квартиры — подобные нарушения, согласно статье 7.21 административного кодекса, наказываются штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей. В аналогичную сумму квартировладельцу обойдется и незаконная перепланировка, отметил Бондарь.

Кроме того, штраф можно схлопотать и за отсутствие временной прописки у жильцов. Оформить временную регистрацию арендатору необходимо, если он снимает жилплощадь дольше трех месяцев. В противном случае размер штрафа составит до трех тысяч рублей для нанимателя и до пяти тысяч рублей — для хозяина квартиры, уточнил собеседник издания.

Ранее россиянам напомнили о необходимости уплаты налогов со сдачи квартиры. Размер штрафа колеблется от 20 до 40 процентов от суммы задолженности, в исключительных случаях недобросовестному наймодателю грозит уголовная ответственность.