Блэкаут произошел в российском регионе

В Тульской области пожаловались на массовое отключение электроэнергии

Блэкаут произошел в Тульской области. На массовые отключения электроэнергии пожаловались жители Алексина и столицы российского региона, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам жителей, до того как пропал свет, были слышны 14 взрывов. «Блэкаут коснулся Алексина и нескольких районов Тулы — в Привокзальном вчера [25 мая] в 23:10 свет пропал на семи улицах», — говорится в публикации.

Специалисты уже работают над устранением последствий аварии. Однако официальная причина отключения энергии пока неизвестна.

В ночь на понедельник, 26 мая, Вооруженные силы Украины попытались атаковать Тульскую область. О взрывах сообщали жители окраин Тулы, Алексина и Новомосковска. Там были слышны звуки пролета беспилотников. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях на земле информация не поступала. Ранее два беспилотника сбили на подлете к Москве.