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10:34, 26 мая 2025Экономика

Блэкаут произошел в российском регионе

В Тульской области пожаловались на массовое отключение электроэнергии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Vitalii Stock / Shutterstock / Fotodom

Блэкаут произошел в Тульской области. На массовые отключения электроэнергии пожаловались жители Алексина и столицы российского региона, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам жителей, до того как пропал свет, были слышны 14 взрывов. «Блэкаут коснулся Алексина и нескольких районов Тулы — в Привокзальном вчера [25 мая] в 23:10 свет пропал на семи улицах», — говорится в публикации.

Специалисты уже работают над устранением последствий аварии. Однако официальная причина отключения энергии пока неизвестна.

В ночь на понедельник, 26 мая, Вооруженные силы Украины попытались атаковать Тульскую область. О взрывах сообщали жители окраин Тулы, Алексина и Новомосковска. Там были слышны звуки пролета беспилотников. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях на земле информация не поступала. Ранее два беспилотника сбили на подлете к Москве.

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