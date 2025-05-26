Дрон ВСУ отлетел от каски российского бойца во время штурма Отрадного

Боец РФ рассказал, как дрон ВСУ врезался в каску его сослуживца и не взорвался

Во время штурма Отрадного в Донецкой народной республике дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в каску российского бойца и отлетел от него, не взорвавшись. Об этом ТАСС рассказал его сослуживец с позывным Шустрый.

«Стояли с товарищем, в прострелы смотрели, и тут в него прилетел FPV, он приподнялся, дрон ему об каску [ударился], в сторону отлетел, и даже не взорвался», — поделился военнослужащий.

Другой боец с позывным Клык сообщил, что во время штурма населенного пункта большую роль сыграло командование Вооруженных сил РФ. Он рассказал, что командиры подбадривали бойцов и не давали им падать духом.

Ранее сообщалось, что российский дрон с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ.