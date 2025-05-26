Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:15, 26 мая 2025Россия

Дрон ВСУ отлетел от каски российского бойца во время штурма Отрадного

Боец РФ рассказал, как дрон ВСУ врезался в каску его сослуживца и не взорвался
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Во время штурма Отрадного в Донецкой народной республике дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в каску российского бойца и отлетел от него, не взорвавшись. Об этом ТАСС рассказал его сослуживец с позывным Шустрый.

«Стояли с товарищем, в прострелы смотрели, и тут в него прилетел FPV, он приподнялся, дрон ему об каску [ударился], в сторону отлетел, и даже не взорвался», — поделился военнослужащий.

Другой боец с позывным Клык сообщил, что во время штурма населенного пункта большую роль сыграло командование Вооруженных сил РФ. Он рассказал, что командиры подбадривали бойцов и не давали им падать духом.

Ранее сообщалось, что российский дрон с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа призвал к прекращению огня после массированной атаки на Киев. Как на удары отреагировали в мире и на Украине?

    Дрон ВСУ отлетел от каски российского бойца во время штурма Отрадного

    Раскрыты подробности о переговорном процессе по Украине

    В приграничном российском регионе более десяти сел остались без света

    Аналитик оценил возможность восстановления ВСУ в случае перемирия

    Оператор телешоу уронил камеру в прямом эфире

    В Европе рассказали об осознании Зеленским своей слабости на переговорах

    У бывшего мэра Владивостока арестовали активы

    Россиянка описала отдыхающих на Шри-Ланке туристов фразой «пьяное молодое хамло»

    Раскрыты подробности атаки БПЛА на Ивановскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости