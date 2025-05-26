Изменилась максимальная ставка по вкладам в рублях

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях дошла до 19,52 процента

Банк России провел мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Результаты исследования опубликованы на сайте регулятора.

Оказалось, что если в первой декаде мая данный показатель составил 19,6 процента, то во второй он опустился до 19,52 процента. Отмечается также, что в III декаде апреля данная ставка достигала 19,7 процента.

Регулятор подчеркнул, что мониторинг учитывал максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту без ограничений и предварительных условий.

В начале мая стало известно, что топ-20 российских банков уменьшили ставки по некоторым вкладам. Средняя ставка по трехмесячному вкладу упала до 19,75 процента, по полугодовому — до 19,55 процента, по годовому вкладу — до 18,64 процента.

В конце марта средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 российских банках составила 20,27 процента.