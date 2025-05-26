Медведи обнюхали российскую стелу в поисках еды и попали на видео

Любопытные медведи попали на видео на Камчатке, пока обнюхивали районную стелу

Любопытные медведи на Камчатке проверили местную стелу на наличие еды и попали на видео. Запись публикует Telegram-канал Amur Mash.

На видео показана съемка из машины местных жителей, которые в тот момент проезжали мимо стелы. На записи видно, как дикие животные вышли из леса и спокойно поднялись к монументу. Затем звери внимательно обнюхали его и обошли несколько раз.

Не найдя ничего съедобного, как предположили авторы канала, косолапые пошли дальше. В шутку под постом также сказано, что около стелы «обедом не пахнет».

Уточняется, что только вышедших из спячки голодных медведей заметили на дороге от Елизовского до Усть-Большерецкого района.

Ранее под Новой Игирмой была замечена «активная пробежка» медведицы и ее детенышей по российской трассе. Увиденное местные жители записали на видео.

Также около села Армхи произошел медовый спецрейд. А на Урале медведи-гаишники остановили водителя и проверили его на наличие сладкой взятки.