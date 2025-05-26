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16:50, 26 мая 2025Моя страна

Медведи обнюхали российскую стелу в поисках еды и попали на видео

Любопытные медведи попали на видео на Камчатке, пока обнюхивали районную стелу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Любопытные медведи на Камчатке проверили местную стелу на наличие еды и попали на видео. Запись публикует Telegram-канал Amur Mash.

На видео показана съемка из машины местных жителей, которые в тот момент проезжали мимо стелы. На записи видно, как дикие животные вышли из леса и спокойно поднялись к монументу. Затем звери внимательно обнюхали его и обошли несколько раз.

Не найдя ничего съедобного, как предположили авторы канала, косолапые пошли дальше. В шутку под постом также сказано, что около стелы «обедом не пахнет».

Уточняется, что только вышедших из спячки голодных медведей заметили на дороге от Елизовского до Усть-Большерецкого района.

Ранее под Новой Игирмой была замечена «активная пробежка» медведицы и ее детенышей по российской трассе. Увиденное местные жители записали на видео.

Также около села Армхи произошел медовый спецрейд. А на Урале медведи-гаишники остановили водителя и проверили его на наличие сладкой взятки.

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