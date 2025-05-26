Названо условие вывоза риса из России

Некрасов: Экспорт риса из РФ возможен при росте урожая до 2 млн тонн

Вывоз риса из России могут возобновить в случае роста урожая до двух миллионов тонн. Условие возобновления экспорта назвал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, его цитирует ТАСС.

В ходе выступления на Кавказском инвестиционном форуме представитель ведомства отметил, что у российских производителей большие перспективы по продаже зерна за рубеж. Однако для этого необходимо увеличить показатели сбора риса. «До этих рубежей осталось не так далеко», пояснил Некрасов.

В конце 2024 года Минсельхоз отмечал, что российские аграрии собрали рекордный урожай риса. Объем собранного зерна оставил 1,2 миллиона тонн, что на 17 процентов больше показателей предыдущего года. Большую часть риса выращивают в Краснодарском крае — 829 тысяч тонн.

«К 2030 году планируется выйти на показатели до 2 миллионов тонн, что позволит не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и создать хороший экспортный потенциал», — обещали в ведомстве.

При этом в декабре правительство продлило действие временного запрета на вывоз риса и рисовой крупы из страны до 30 июня 2025 года. Решение приняли «для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка», пояснили в кабмине. Запрет не касается поставок в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию.