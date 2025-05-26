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12:29, 26 мая 2025Забота о себе

Названы главные причины преждевременного старения

Онколог Ивашков: Сахар и курение приводят к преждевременному старению
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oteera / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков заявил, что преждевременное старение начинается из-за разрушения коллагена в организме. Главные причины, по которым это происходит, он назвал в своем Telegram-канале.

В качестве первого провокатора ускоренного старения Ивашков выделил ультрафиолетовые лучи. В связи с этим, чтобы избежать появления преждевременных морщин, он посоветовал использовать солнцезащитный крем каждый раз перед выходом на улицу.

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Кроме того, по словам врача, кожа теряет упругость из-за употребления сахара. Еще одной причиной преждевременного старения являются химикаты, содержащиеся в сигаретах. Чтобы это предотвратить, Ивашков порекомендовал включать в рацион как можно больше белка, отказаться от курения и принимать различные биодобавки, но только после консультации с врачом и без ожидания чуда от них.

Ранее диетолог Марта Марсе посоветовала женщинам после 40 лет включить в рацион ягоды. По ее словам, черника, малина и ежевика богаты антиоксидантами.

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