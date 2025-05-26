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15:22, 26 мая 2025Россия

Опубликована карта с перешедшей под российский контроль частью Сумской области

Опубликована карта Сумской области с занятыми Российской армией территориями
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Опубликована карта Сумской области Украины с территориями, перешедшими под российский контроль. Ее разместило издание Ura.ru в Telegram.

На карте видно полоску земли на севере региона, окрашенную красным цветом — так с начала спецоперации обозначают земли, перешедшие под российский контроль. Из карты усматривается, что Российская армия срезала выступ, сократив тем самым линию фронта.

В то же время, заход российских войск в Сумскую область свидетельствует о реализации плана создать буферную зону вдоль российско-украинской границы. Недавно о создании такой зоны объявил президент России Владимир Путин.

26 мая Минобороны России отчиталось об установление контроля над двумя населенными пунктами Сумской области – Беловодами и Владимировкой. Населенный пункт находится примерно в пяти километрах от линии государственной границы. До окраин областного центра российским войскам осталось пройти около 25 километров.

ЖЗЛ
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