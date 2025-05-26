В России предрекли ответ за издевательства бойцов ВСУ над военнопленными

Издевательства бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими военнопленными не останутся без ответа, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Все эти факты вызывают возмущение всего нашего народа и нашего российского государства. Безответными они не останутся. Все факты нарушения элементарных человеческих свобод и правил обращения с военнослужащими, которые попали в плен, будут изучены Следственным комитетом Российской Федерации. Я убежден, что когда настанет время, будет процесс, на котором каждый из нарушителей получит соответствующее наказание за эти абсолютно бесчеловечные акции», — заявил Карасин.
Ранее стало известно, что украинские военные расстреляли пленных российских солдат в селе Разлив на южнодонецком направлении. Спасенная из населенного пункта женщина уточнила, что все это произошло на улице на глазах у людей.
26 мая в реестре лиц, утративших связь с родственниками, на официальном портале губернатора и правительства Курской области появились данные пропавшего в августе пенсионера Александра Григорьева с пометкой, что он был найден. Дочь россиянина сообщила, что с ее отцом расправились бойцы ВСУ — мужчину без признаков жизни обнаружили в апреле при зачистке села Гоголевка в пригороде Суджи.