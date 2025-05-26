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19:15, 26 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России предрекли ответ за издевательства бойцов ВСУ над военнопленными

Сенатор Карасин: Издевательства ВСУ над военнопленными не останутся безответными
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Издевательства бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими военнопленными не останутся без ответа, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Все эти факты вызывают возмущение всего нашего народа и нашего российского государства. Безответными они не останутся. Все факты нарушения элементарных человеческих свобод и правил обращения с военнослужащими, которые попали в плен, будут изучены Следственным комитетом Российской Федерации. Я убежден, что когда настанет время, будет процесс, на котором каждый из нарушителей получит соответствующее наказание за эти абсолютно бесчеловечные акции», — заявил Карасин.

Ранее стало известно, что украинские военные расстреляли пленных российских солдат в селе Разлив на южнодонецком направлении. Спасенная из населенного пункта женщина уточнила, что все это произошло на улице на глазах у людей.

26 мая в реестре лиц, утративших связь с родственниками, на официальном портале губернатора и правительства Курской области появились данные пропавшего в августе пенсионера Александра Григорьева с пометкой, что он был найден. Дочь россиянина сообщила, что с ее отцом расправились бойцы ВСУ — мужчину без признаков жизни обнаружили в апреле при зачистке села Гоголевка в пригороде Суджи.

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