Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:53, 26 мая 2025Бывший СССР

Пашинян раскрыл возможность новой войны с Азербайджаном

Пашинян: Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет, несмотря на различные провокации в адрес обеих сторон. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«И я верю, дамы и господа, что, несмотря на все споры, все провокации и так далее, никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет. Будет мир, и это кажется мне в высшей степени очевидным», — отметил глава правительства.

Ранее Пашинян пригрозил изменить конституцию, в случае если Конституционный суд не поддержит мирный договор с Азербайджаном. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не хочет упускать возможность мирного урегулирования конфликта и считает необходимым для Еревана его достичь.

Также глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет дальше помогать Армении и Азербайджану в выработке и подписании мирного договора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

    Россиянку заселили в номер в подвале пятизвездочного отеля Турции и довели до больницы

    Российские военные получили возможность блокировать ВСУ в ДНР

    Стало известно об обстреле ВСУ российского региона из танков

    «Битцевский маньяк» подал иск к ФСИН

    Стало известно о двух попытках проникновения ВСУ в Курскую область на квадроциклах

    Пушилин заявил о росте числа пленных солдат ВСУ

    В космосе обнаружили «скопление душ»

    На Украине признали одну проблему в зоне СВО

    В России задумались о продаже производителя колбас

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости