Пашинян раскрыл возможность новой войны с Азербайджаном

Пашинян: Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет

Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет, несмотря на различные провокации в адрес обеих сторон. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«И я верю, дамы и господа, что, несмотря на все споры, все провокации и так далее, никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет. Будет мир, и это кажется мне в высшей степени очевидным», — отметил глава правительства.

Ранее Пашинян пригрозил изменить конституцию, в случае если Конституционный суд не поддержит мирный договор с Азербайджаном. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не хочет упускать возможность мирного урегулирования конфликта и считает необходимым для Еревана его достичь.

Также глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет дальше помогать Армении и Азербайджану в выработке и подписании мирного договора.