Пашинян пригрозил изменить конституцию из-за мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил изменить конституцию, в случае если Конституционный суд не поддержит мирный договор с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны отправить соглашение в Конституционный суд. Тут нет выбора. Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию», — сказал глава правительства.

Пашинян подчеркнул, что не хочет упускать возможность мирного урегулирования конфликта и считает необходимым для Еревана его достичь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет дальше помогать Армении и Азербайджану в выработке и подписании мирного договора. Он подчеркнул, что сама возможность урегулирования конфликта стала возможна благодаря трехсторонним саммитам с участием российской стороны.