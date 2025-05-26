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15:44, 26 мая 2025Бывший СССР

Эстонию обвинили в содействии усилению НАТО

Патрушев: Эстония способствует усилению НАТО в Балтийском регионе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония может способствовать усилению присутствия НАТО в Балтийском регионе из-за новых норм, позволяющих задерживать и обстреливать вызывающие подозрение суда. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Подобное законотворчество может стать дополнительным псевдооправданием для провокаций в акватории исключительной экономической зоны Эстонии, усиления военного присутствия НАТО в Балтийском регионе», — сказал Патрушев.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, вышедший из порта Сикка, Индия, и направлявшийся в порт России.

В апреле парламент Эстонии принял законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда». Мера коснется судов, которые отказываются подчиняться приказам. Председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу заявлял, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.

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