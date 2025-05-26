По факту пропажи ребенка у реки в Бурятии возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи маленького ребенка у реки Селенги на окраине села Брянска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.
По данным СК, все произошло днем 25 мая. Трое мальчиков пришли к реке без разрешения и стали купаться. Спустя время двое из них начали тонуть, тогда к ним на помощь пришли местный житель и его супруга. Пока взрослые спасали детей, третий мальчик испугался и забежал в заросли. Его больше не видели.
Поисковые группы ведут поиски ребенка. Как уточнили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, пропавшему мальчику семь лет.
Ранее в Гатчине Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома и исчезла. После пропажи школьницы возбудили уголовное дело о похищении.