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09:13, 26 мая 2025Силовые структуры

По факту пропажи ребенка у реки в Бурятии возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после пропажи мальчика у реки в Бурятии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи маленького ребенка у реки Селенги на окраине села Брянска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

По данным СК, все произошло днем 25 мая. Трое мальчиков пришли к реке без разрешения и стали купаться. Спустя время двое из них начали тонуть, тогда к ним на помощь пришли местный житель и его супруга. Пока взрослые спасали детей, третий мальчик испугался и забежал в заросли. Его больше не видели.

Поисковые группы ведут поиски ребенка. Как уточнили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, пропавшему мальчику семь лет.

Ранее в Гатчине Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома и исчезла. После пропажи школьницы возбудили уголовное дело о похищении.

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