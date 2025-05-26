Политолог Рар: Не думаю, что ЕС действительно пытается восстановить диалог с РФ

Разговоры о попытках налаживания Евросоюзом (ЕС) отношений с Россией стали следствием ослабления поддержки США Киева и усиления правых в Европе. Однако на данный момент эти обсуждения не имеют реальных перспектив. Такое мнение выразил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Александр Рар.

«Впрочем, не думаю, что ЕС действительно пытается восстановить диалог с Москвой. В Брюсселе идут отдельные закулисные обсуждения, но так называемая партия войны пока преобладает в Европе. "Ястребы" проиграют лишь тогда, когда [российский президент Владимир] Путин и [лидер США Дональд] Трамп договорятся о прекращении боевых действий», — считает аналитик.

Рар добавил, что в Евросоюзе постепенно начинают осознавать, что Трамп перестанет оказывать поддержку Украине, после чего это уже будет проблема Европы, а она ограничена в средствах. К тому же, отметил эксперт, западное вооружение оказалось неэффективным.

В это время, продолжил эксперт, в странах Евросоюза появляются силы, выдвигающие мнение, что Брюссель, Берлин, Лондон и Париж также должны взять на себя роль миротворцев и искать дипломатический путь решения. При этом, как отметил Рар, санкции против России не работают и больно бьют по благосостоянию Евросоюза.

Ранее бразильский аналитик Пепе Эскобар допустил, что в новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС могут включить незаконную конфискацию российских активов для финансирования Украины. Также сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против перевозящих российскую нефть судов и Российского фонда прямых инвестиций.