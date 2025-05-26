Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:14, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Популярная блогерша задолжала налоговой почти 30 миллионов рублей

Блогерша Лерчек задолжала ФНС более 28 миллионов рублей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

У блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обнаружили задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Чекалина Валерия Валерьевна имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 28 365 436 рублей», — говорится в сообщении.

При этом у ее мужа Артема Чекалина задолженностей нет, отмечает агентство.

22 мая суд продлил арест блогерше и ее бывшему мужу до 26 июня. Блогершу обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Она находится под домашним арестом с октября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа призвал к прекращению огня после массированной атаки на Киев. Как на удары отреагировали в мире и на Украине?

    Популярная блогерша задолжала налоговой почти 30 миллионов рублей

    Трамп раскритиковал все высказывания Зеленского

    Дочь Майкла Джексона вышла на публику в прозрачном платье

    В Британии указали на возможность России атаковать Украину роем из тысячи дронов

    Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в июне

    Россиянам рассказали об увеличении выплат на детей с 1 июня

    Стоматолог годами подглядывал за сотрудницами клиники с помощью скрытой камеры

    Опубликован прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю

    В Германии раскрыли цель Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости