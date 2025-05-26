Популярная блогерша задолжала налоговой почти 30 миллионов рублей

Блогерша Лерчек задолжала ФНС более 28 миллионов рублей

У блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обнаружили задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Чекалина Валерия Валерьевна имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 28 365 436 рублей», — говорится в сообщении.

При этом у ее мужа Артема Чекалина задолженностей нет, отмечает агентство.

22 мая суд продлил арест блогерше и ее бывшему мужу до 26 июня. Блогершу обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Она находится под домашним арестом с октября 2024 года.