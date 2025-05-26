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07:37, 26 мая 2025Экономика

Продажи самогонных аппаратов в России взлетели

«АТОЛ Онлайн»: Продажи самогонных аппаратов в России выросли на 37 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

С начала 2025 года суммарные объемы продаж самогонных аппаратов и наборов для домашнего пивоварения в РФ подскочили на 37 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резом росте реализации этого вида оборудования в стране сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «АТОЛ Онлайн».

В то же время средняя стоимость покупки подобного рода техники в РФ за отчетный период снизилась на два процента и опустилась до отметки в 8898 рублей, отметили эксперты. Средний чек на спиртометры для контроля крепости напитка упал на восемь процентов и составил 401 рубль.

Кроме того, в России резко выросли продажи комплектов для приготовления пива. С января этого года совокупные объемы реализации подобного оборудования в стране увеличились на 35 процентов, а средний чек покупки пивного набора подскочил на 18 процентов, до 1758 рублей.

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Заметный рост интереса россиян к такого рода технике фиксируется на фоне участившихся в последнее время новостей о грядущем ужесточении госрегулирования отрасли. В середине мая 2025 года заместитель главы Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко заявил о начале подготовки мер, направленных против популяризации самогонных аппаратов в России. В качестве вариантов, отметил он, ведомство совместно с Минфином рассматривают ограничение розничной торговли такого рода оборудования, а также запрет на дистанционную реализацию.

Впрочем, эксперты в большинстве своем сомневаются в эффективности реализации подобных мер. Дополнительное ужесточение регулирования рынка, по их мнению, приведет к расцвету теневой торговли. На этом фоне контролировать отрасль станет еще сложнее. На этом фоне аналитики назвали желание госорганов объявить войну самогонщикам бессмысленным. По их мнению, участники рынка найдут способы обойти готовящиеся ужесточения.

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