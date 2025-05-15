В России начали готовиться к войне с самогонщиками

В России начали готовить меры по ограничению продаж самогонных аппаратов

Росалкогольтабакконтроль совместно с Министерством финансов (Минфином) начал разработку мер, направленных против популяризации самогонных аппаратов в России. Об этом заявил замглавы ведомства Юрий Васильченко, его слова приводит ТАСС.

В качестве вариантов рассматриваются ограничение розничной торговли подобным оборудованием, а также запрет на дистанционную реализацию этого вида продукции. Все это, считает Васильченко, поможет усилить регулирование оборота самогонных аппаратов в стране. «Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти», — резюмировал он.

Ранее глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин предложил еще один вариант борьбы с распространением самогонных аппаратов. Он счел необходимым ужесточение требований к розничной реализации такого оборудования. По его мнению, такого рода техника должна продаваться исключительно по паспортам. Кроме того, следует ввести пошлину на такие аппараты, сертификацию безопасности и обязательную регистрацию уже купленного оборудования.

В эффективности подобных мер усомнились эксперты. Они подчеркивают, что пик продаж самогонных аппаратов в России уже давно прошел. Снижение спроса фиксируется в том числе на маркетплейсах. Дополнительное ужесточение регулирования рынка, по их мнению, приведет к расцвету теневой торговли, что сделает ситуацию только хуже. На этом фоне аналитики назвали желание профильных органов объявить войну самогонщикам бессмысленным.