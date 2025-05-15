Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 15 мая 2025Экономика

В России начали готовиться к войне с самогонщиками

В России начали готовить меры по ограничению продаж самогонных аппаратов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Pavlov / Shutterstock / Fotodom

Росалкогольтабакконтроль совместно с Министерством финансов (Минфином) начал разработку мер, направленных против популяризации самогонных аппаратов в России. Об этом заявил замглавы ведомства Юрий Васильченко, его слова приводит ТАСС.

В качестве вариантов рассматриваются ограничение розничной торговли подобным оборудованием, а также запрет на дистанционную реализацию этого вида продукции. Все это, считает Васильченко, поможет усилить регулирование оборота самогонных аппаратов в стране. «Соответствующий проект постановления готовится службой во взаимодействии с Минфином и заинтересованными органами власти», — резюмировал он.

Материалы по теме:
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024

Ранее глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин предложил еще один вариант борьбы с распространением самогонных аппаратов. Он счел необходимым ужесточение требований к розничной реализации такого оборудования. По его мнению, такого рода техника должна продаваться исключительно по паспортам. Кроме того, следует ввести пошлину на такие аппараты, сертификацию безопасности и обязательную регистрацию уже купленного оборудования.

В эффективности подобных мер усомнились эксперты. Они подчеркивают, что пик продаж самогонных аппаратов в России уже давно прошел. Снижение спроса фиксируется в том числе на маркетплейсах. Дополнительное ужесточение регулирования рынка, по их мнению, приведет к расцвету теневой торговли, что сделает ситуацию только хуже. На этом фоне аналитики назвали желание профильных органов объявить войну самогонщикам бессмысленным.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    Российские фигуристы захотели оспорить отказ в нейтральном статусе

    Лавров назвал позорищем поступок дипломатов ЕС

    Возможное влияние переговоров в Стамбуле на курс рубля оценили

    Захарова описала позицию Украины на переговорах спортивной метафорой

    Сотрудников российского издательства попросили арестовать по делу о пропаганде ЛГБТ

    Поражение дрона белорусским лазером показали на фото

    Россиянам перечислили симптомы смертельно опасной мышиной лихорадки

    Милош Бикович сравнил один период отцовства с мрачным тоннелем

    Двух членов ИГИЛ осудили в России за попытку подрыва суда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости