Пролетающий над подмосковным городом беспилотник ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео с пролетающим над подмосковными Бронницами беспилотником ВСУ

В сети появилось видео с беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ), пролетающим над подмосковным городом Бронницы. Ролик опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах, снятых местными жителями, видно дрон самолетного типа. Высоту, на которой летит беспилотник, определить невозможно.

По информации издания, это уже второй беспилотник, замеченный над Бронницами за 26 мая. Первый был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к столице дроне. Информацию о районе падения обломков и возможных последствиях на земле он не привел, однако подчеркнул, что на месте уже работают сотрудники экстренных служб.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось, что с 11:00 до 12:00 по московскому времени средства ПВО сбили семь украинских беспилотников. Один из них поражен в Московском регионе, еще по три — над Орловской и Тульской областями.