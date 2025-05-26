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17:17, 26 мая 2025Экономика

Путин высказался о темпах роста экономики России

Путин: В 2024 году экономический рост РФ достиг хороших показателей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

В 2024 году рост российской экономики составил 4,3 процента, что стало хорошим показателем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что этот рост не был локальным, характерным лишь для некоторых отраслей. Он охватил самый широкий спектр направлений. В их числе промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, финансовая сфера и сектор услуг.

Путин заметил, что такой итог был достигнут не единичными, «пусть даже крупными организациями».

Ранее сообщалось, что за последние пять лет среднегодовой темп роста IT-отрасли, которая стала одним из ключевых секторов экономики, достиг почти 28 процентов. Что касается вклада этого сектора в российский ВВП, то он увеличился практически вдвое.

Между тем в Министерстве экономического развития РФ заявили о рисках переохлаждения национальной экономики.

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