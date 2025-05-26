Российский губернатор раскрыл подробности об утренней атаке ВСУ

Калужский губернатор Шапша: БПЛА ВСУ уничтожены в Обнинске и Жуковском районе

Два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), замеченные утром 26 мая в Калужской области, уничтожены над Обнинском и Жуковском. Подробности о предотвращении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл губернатор региона Владислав Шапша в Telegram.

По его данным, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные группы.

Ранее Минобороны России отчиталось, что с 7:20 до 7:50 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили семь украинских дронов. Пять из них уничтожили над Тульской областью, еще два — над Калужской.

Кроме того, в ночь на 26 мая дежурные российские военные перехватили 96 БПЛА над 12 регионами России. Большую часть из низ — 31 — сбили над Брянской областью. Также дроны уничтожены в Курской, Тульской, Орловской, Калужской, Ивановской, Рязанской, Владимирской и Ярославской областях, Московском регионе и Татарстане.