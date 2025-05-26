Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 26 мая 2025Россия

Российский губернатор раскрыл подробности об утренней атаке ВСУ

Калужский губернатор Шапша: БПЛА ВСУ уничтожены в Обнинске и Жуковском районе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), замеченные утром 26 мая в Калужской области, уничтожены над Обнинском и Жуковском. Подробности о предотвращении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл губернатор региона Владислав Шапша в Telegram.

По его данным, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные группы.

Ранее Минобороны России отчиталось, что с 7:20 до 7:50 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили семь украинских дронов. Пять из них уничтожили над Тульской областью, еще два — над Калужской.

Кроме того, в ночь на 26 мая дежурные российские военные перехватили 96 БПЛА над 12 регионами России. Большую часть из низ — 31 — сбили над Брянской областью. Также дроны уничтожены в Курской, Тульской, Орловской, Калужской, Ивановской, Рязанской, Владимирской и Ярославской областях, Московском регионе и Татарстане.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

    Женщинам назвали две неочевидные причины запоров после 40 лет

    Россиянку заселили в номер в подвале пятизвездочного отеля Турции и довели до больницы

    Российские военные получили возможность блокировать ВСУ в ДНР

    Стало известно об обстреле ВСУ российского региона из танков

    «Битцевский маньяк» подал иск к ФСИН

    Стало известно о двух попытках проникновения ВСУ в Курскую область на квадроциклах

    В космосе обнаружили «скопление душ»

    Пушилин заявил о росте числа пленных солдат ВСУ

    На Украине признали одну проблему в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости