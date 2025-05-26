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09:27, 26 мая 2025Россия

Украина за полчаса пыталась ударить по двум регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над Тульской и Калужской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром в понедельник, 26 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полчаса пытались атаковать два региона России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытка атаки была предпринята в период с 7:20 до 7:50 по московскому времени. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 7 летательных аппаратов.

Как уточнили в министерстве, пять летательных аппаратов сбили над Тульской областью, два — над Калужской областью. Других данных о ситуации там не привели.

Всего в ночь на 26 мая, по информации Минобороны, Украина выпустила по 12 регионам России почти сотню беспилотников. Под удар попали Брянская, Белгородская, Курская, Тульская, Орловская, Калужская, Ивановская, Рязанская, Владимирская Ярославская области, Московский регион и Татарстан.

ЖЗЛ
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