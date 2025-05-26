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12:24, 26 мая 2025Моя страна

Семья российского священника получила орден «Родительская слава»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Семья российского священника Андрея Фоменко получила орден «Родительская слава». Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении многодетной семьи из Челябинской области орденом «Родительская слава», который присуждается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Почетную награду вручили настоятелю храма святителя Иоанна Златоуста, секретарю Златоустовской епархии протоиерею Андрею Фоменко и его супруге Наталье.

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Известно, что супруги Фоменко уже 27 лет вместе. Пара воспитывает девять детей: троих сыновей и шесть дочек. При этом семья активно участвует в общественной жизни города. «Супруги вместе с детьми стараются принимать участие в различных конкурсах», — рассказали в Челябинской митрополии.

Отмечается, что к государственной награде также положена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей.

В мае в России нашли самую большую семью.

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