Семья российского священника получила орден «Родительская слава»

Семья российского священника Андрея Фоменко получила орден «Родительская слава». Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении многодетной семьи из Челябинской области орденом «Родительская слава», который присуждается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Почетную награду вручили настоятелю храма святителя Иоанна Златоуста, секретарю Златоустовской епархии протоиерею Андрею Фоменко и его супруге Наталье.

Известно, что супруги Фоменко уже 27 лет вместе. Пара воспитывает девять детей: троих сыновей и шесть дочек. При этом семья активно участвует в общественной жизни города. «Супруги вместе с детьми стараются принимать участие в различных конкурсах», — рассказали в Челябинской митрополии.

Отмечается, что к государственной награде также положена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей.

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