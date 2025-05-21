В России нашли самую большую семью

В Тюменской области проживает семья, в которой воспитываются 18 детей

В Тюменской области нашли самую большую семью. Об этом пишет портал 72.ru со ссылкой на департамент соцразвития российского региона.

«Самая большая многодетная семья проживает в городе Тобольске, в ней воспитываются 18 детей», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что в настоящий момент в Тюменской области проживает почти 40 тысяч многодетных семей.

Ранее сообщалось, что молодым семьям Калининградской области решили компенсировать расходы на аренду жилья. Тогда губернатор региона Алексей Беспрозванных объяснил, что разовую выплату получат родители моложе 35 лет, у которых нет своей недвижимости.