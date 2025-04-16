Молодым семьям Калининградской области решили компенсировать расходы на аренду жилья

Молодым семьям Калининградской области частично компенсируют расходы на аренду жилья. О таком решении губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил в личном Telegram-канале.

Выяснилось, что разовую выплату получат родители моложе 35 лет, у которых нет своей недвижимости. В частности, при рождении первого ребенка семье вернут половину расходов по договору найма жилья, но не более 10 тысяч рублей в месяц.

В то же время после появления второго и последующих детей размер компенсации составит 75 процентов месячной аренды, но не более 15 тысяч рублей. Отмечается, что социальная поддержка распространяется на детей, рожденных с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

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