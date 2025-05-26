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16:08, 26 мая 2025Наука и техника

На рынке смартфонов Китая обнаружили сразу двух лидеров

CR: Xiaomi и Huawei возглавили рынок смартфонов Китая, Apple — третья
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Сразу два производителя заняли лидирующие позиции на рынке смартфонов Китая. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

По данным агентства, в первом квартале 2025 года Xiaomi и Huawei поставили на рынок больше всех смартфонов. Доля местных компаний составила по 19 процентов. На третьей и четвертых позициях разместились Apple и Oppo, которые получили долю по 15 процентов.

Специалисты CR связали уверенный рост поставок китайских корпораций с государственными субсидиями на покупку смартфонов. Пекин выделяет гражданам деньги на приобретение гаджетов, которые стоят дешевле 6000 юаней, или около 67 тысяч рублей. В том числе поэтому поставки Apple упали на 3 процента за год — большинство смартфонов американского бренда стоят дороже.

Поставки смартфонов в Китае за квартал выросли на 5 процентов. «Однако спрос ослаб после праздников, в результате чего общие квартальные показатели оказались ниже ожиданий», — заметили в CR. Специалисты прогнозируют дальнейший рост рынка и более высокие результаты, чем по итогам 2024 года.

В конце мая корпорация Apple начала предлагать более выгодные условия при обмене старых iPhone на новые во всем мире. Журналисты Reuters предположили, что таким образом фирма хочет повысить продажи — в том числе, в Китае.

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