Apple начала выкупать старые iPhone для увеличения продаж

Reuters: Apple увеличила стоимость выкупа старых iPhone ради роста продаж

Корпорация Apple начала предлагать более выгодные условия при обмене старых iPhone на новые. Об этом сообщает Reuters.

Американская фирма запустила акцию в Китае. Журналисты агентства отметили, что Apple увеличила стоимость выкупа подержанных устройств при покупке новых смартфонов по trade-in. Отмечается, что таким образом IT-гигант пытается поправить свое положение на местном рынке и увеличить продажи. Ранее стало известно, что поставки iPhone в Китае упали почти на 50 процентов за год.

При этом авторы Reuters заметили, что выгода пользователей при покупке новых смартфонов по trade-in оказалась не очень существенной. В переводе на американскую валюту старые смартфоны потребителей стали оценивать на 10-11 долларов выше, или около 800 рублей.

Такую же акцию Apple запустила в США. Повышенные коэффициенты trade-in распространили на все iPhone. Так, стоимость выкупа iPhone 15 выросла на 10 долларов — до 410 долларов, или около 32 тысяч рублей. Стоимость выкупа флагманского iPhone 15 Pro Max увеличилась на 20 долларов — до 650 долларов, или около 52 тысяч рублей.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить Apple импортными пошлинами в размере 25 процентов за производство iPhone за пределами США.