iPhone проиграл конкуренцию в Китае

CAICT: Поставки iPhone в Китае сократились на 50% за год

Поставки смартфонов Apple в Китае резко сократились. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Журналисты сослались на отчет Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT). Согласно их данным, в марте 2025 года корпорация Apple отгрузила на рынок Китая 1,89 миллиона единиц смартфонов. Для сравнения, в марте 2024-го компания поставила 3,75 миллиона единиц гаджетов. Таким образом, поставки сократились на 49,6 процента в годовом исчислении.

Аналитики заметили, что доля Apple на местном рынке смартфонов сократилась до 8 процентов. В отчете отмечается, что американская компания проиграла конкуренцию местным брендам. Их позиции на родном рынке крайне сильны: суммарно все производители смартфонов из Китая имеют здесь долю 92 процента. Однако IT-гигант из США все равно остается главным иностранным брендом смартфонов в Поднебесной.

По данным Counterpoint Research, лидером китайского рынка смартфонов оказалась Huawei с долей 19,4 процента. Ниже расположились Vivo, Xiaomi и Oppo. Большую роль играет недоступность сервисов искусственного интеллекта (ИИ) на iPhone, а также высокая стоимость устройств Apple. Так, китайские власти выделяют гражданам субсидии на покупку смартфонов, если те стоят менее 6000 юаней. Для сравнения, самый дешевый iPhone 16 здесь стоит 5999 юаней, или около 67 тысяч рублей.

Ранее источники The Wall Street Journal рассказали, что Apple может поднять цены на iPhone, чтобы компенсировать дополнительные расходы из-за тарифов президента США Дональда Трампа.