Стало известно о попытке диверсантов ВСУ прорваться в Белгородскую область

Mash: Диверсанты ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область у Козинки

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, ДРГ пыталась атаковать контрольно-пропускной пункт в селе Козинка – сначала его обстреляли авиацией, затем в направлении КПП выдвинулись 12 бойцов ВСУ. Украинские диверсанты при попытке прорыва на территорию России были вооружены оружием стран НАТО, у одного из бойцов нашли пулемет М249 para, произведенный в США.

Российские военные атаковали украинскую ДРГ с помощью беспилотников, когда она шла по болоту. В результате четыре диверсанта были уничтожены, остальные были ранены и отступили в Сумскую область. Прорыва госграницы допущено не было.

Власти не комментировали эти данные. Mash также утверждает, что ВСУ продолжают атаковать КПП Козинка, так как готовятся к новой попытке прорыва границы. Официальных подтверждений этому пока нет.

Одновременно с Белгородской областью ВСУ пытаются прорвать границу с Курской областью. Ночью 26 мая, как сообщалось ранее, противник дважды пытался проникнуть в курское приграничье на квадроциклах, но был уничтожен и отброшен за пределы границы. До этого сообщалось о возможной подготовке ВСУ прорыва границы с Брянской области.