Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 26 мая 2025Россия

Стало известно о попытке диверсантов ВСУ прорваться в Белгородскую область

Mash: Диверсанты ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область у Козинки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, ДРГ пыталась атаковать контрольно-пропускной пункт в селе Козинка – сначала его обстреляли авиацией, затем в направлении КПП выдвинулись 12 бойцов ВСУ. Украинские диверсанты при попытке прорыва на территорию России были вооружены оружием стран НАТО, у одного из бойцов нашли пулемет М249 para, произведенный в США.

Российские военные атаковали украинскую ДРГ с помощью беспилотников, когда она шла по болоту. В результате четыре диверсанта были уничтожены, остальные были ранены и отступили в Сумскую область. Прорыва госграницы допущено не было.

Власти не комментировали эти данные. Mash также утверждает, что ВСУ продолжают атаковать КПП Козинка, так как готовятся к новой попытке прорыва границы. Официальных подтверждений этому пока нет.

Одновременно с Белгородской областью ВСУ пытаются прорвать границу с Курской областью. Ночью 26 мая, как сообщалось ранее, противник дважды пытался проникнуть в курское приграничье на квадроциклах, но был уничтожен и отброшен за пределы границы. До этого сообщалось о возможной подготовке ВСУ прорыва границы с Брянской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Норвежская лыжница-чемпионка не выступит на Олимпиаде-2026

    В ВСУ признали неспособность защитить Киев

    Крупнейшая нефтедобывающая компания мира задумалась о продаже активов

    Россияне потеряли интерес к одному виду кредитов

    Дыру размером с кулак нашли на животе курского пенсионера после расправы ВСУ

    Раскрыта правильная стратегия борьбы с перхотью

    Режиссер «Вызова» ответил на вопрос о второй части фильма

    Сайт «Царьграда» заблокировали в Азербайджане

    Зима внезапно вернулась в несколько российских регионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости